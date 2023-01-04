توتنام يستعيد الانتصارات برباعية في كريستال بالاس.. وكين على بعد هدفين من الهداف التاريخي

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 23:51

كتب : FilGoal

هاري كين - توتنام

هاري كين - توتنام

قاد هاري كين فريقه توتنام للفوز على كريستال بالاس برباعية دون رد في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بملعب سيلهريست بارك.

هاري كين

النادي : بايرن ميونيخ

توتنام هوتسبر

واستعاد توتنام الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعدما خسر المباراة السابقة على ملعبه أمام أستون فيلا بثنائية دون رد.

ورفع توتنام رصيده إلى النقطة 33 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة 22 في المركز 12.

رقم جديد لـ كين

ووصل كين إلى الهدف رقم 264 مع توتنام، ويفصله فقط هدفين لمعادلة رقم جيمي جريفس الهداف التاريخي للفريق.

كما وصل للهدف رقم 15 في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلف إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وصف المباراة

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من الفريقين ولم يشهد أي فرص خطيرة على المرمى.

ولكن في الشوط الثاني انتفض توتنام وسجل 4 أهداف متتالية حقق بها فوزا عريضا.

وافتتح هاري كين الأهداف في الدقيقة 48 بضربة رأسية بعد عرضية من الكرواتي إيفان بيريسيتش.

ثم أضاف كين الهدف الثاني في الدقيقة 53 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وجاء الدور على الظهير الأيمن مات دوهيرتي ليسجل الهدف الثالث لتوتنام في الدقيقة 68 بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

واختتم الكوري الجنوبي سون هيونج مين رباعية توتنام في الدقيقة 72 بعد انفراد بالمرمى إثر تمريرة هاري كين.

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في مباراة أخرى حقق نوتينجهام فورتس الفوز الرابع له في الدوري هذا الموسم على ساوثامبتون بهدف دون رد.

ليرفع رصيده إلى النقطة 17 ويرتقي إلى المركز الـ15 بجدول الترتيب.

بينما توقف رصيد ساوثامبتون عند النقطة 12 وتراجع إلى المركز الأخير.

وتعادل وست هام يونايتد مع ليدز يونايتد بهدفين لكل فريق.

وازداد رصيد الهامرز إلى النقطة 15 في المركز الـ17، ووصل ليدز إلى النقطة 17 في المركز الـ14.

وأخيرا تعادل أستون فيلا مع ولفرهامبتون بهدف لكل فريق، ليصل الفيلانز إلى النقطة 22 في المركز الـ11، ويصل ولفرهامبتون إلى النقطة 14 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

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