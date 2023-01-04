روما يستعيد نغمة الانتصارات أمام بولونيا.. وخسارة جديدة لـ لاتسيو

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 20:02

كتب : FilGoal

لورينزو بيليجريني - روما

استعاد روما نغمة الانتصارات مجددا في الدوري الإيطالي بتحقيق الفوز على بولونيا بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 16.

بينما لاتسيو تعرض للخسارة مجددا في المسابقة بعد السقوط أمام ليتشي بهدفين مقابل هدف واحد في نفس الجولة.

وسجل لورينزو بيليجريني هدف مباراة روما الوحيد في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء.

أخبار متعلقة:
مدير روما: اهتمام البرتغال بـ مورينيو؟ ليست المرة الأولى وسيستمر معنا تقارير: بعد اتهام مورينيو له بالخيانة.. كارسدورب يغادر روما برفقة عائلته مورينيو: أبلغت الخائن في روما بالبحث عن ناد جديد خطأ كارثي يحسم دربي روما لمصلحة لاتسيو

وشارك باولو ديبالا المتوج بلقب كأس العالم مع الأرجنتين أساسيا قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 73.

ورفع روما رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس وبالتساوي مع ناديي إنتر ولاتسيو صاحبي المركزين الرابع والخامس.

وكان روما قد تعثر في آخر ثلاث مباريات خاضهم في الدوري الإيطالي بعد التعرض لخسارة وتعادلين متتاليين.

أما بولونيا فتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكان آخر انتصار لروما في الدوري أمام فريق فيرونا ضمن منافسات الجولة الثانية عشر.

وخسر روما بعدها أمام لاتسيو قبل أن يتعادل مع ساسولو وتورينو.

أما لاتسيو فتوقف رصيده عند 30 نقطة في المركز الخامس بعد خسارة أمام ليتشي.

وكان لاتسيو قد سقط أمام يوفنتوس قبل توقف الدوري بسبب منافسات كأس العالم.

ويصطدم روما بمواجهة قوية أمام ميلان في الجولة المقبلة والمقرر لها يوم الأحد.

بينما لاتسيو يستضيف فريق إمبولي في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري.

روما الدوري الإيطالي لاتسيو
نرشح لكم
أونانا: إنتر ميلان يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا نهاية الرحلة.. لوفرين يعتزل دوليا بعد الغياب بسبب التهاب غشاء القلب.. مزراوي يعود لتدريبات بايرن الجماعية مدافع يونايتد: علينا عبور برشلونة حتى لو بطريقة قبيحة جوراديولا: قد يتملكني الجنون في الإياب وأدفع بـ9 مهاجمين.. ولهذا لم أجر تغييرات مواعيد مباريات الخميس 23 فبراير 2023 - الحسم للمحترفين المصريين.. والأهلي ضد الزمالك في اليد مودريتش وكيري وميسي وليبرون.. النظام الغذائي والبدني لأساطير تقترب من الـ40 لوكاكو ينصر إنتر بعد قمة مثيرة أمام بورتو في أبطال أوروبا
أخر الأخبار
في الثالثة عصرا بنهار رمضان.. الكشف عن موعد مباراة مصر أمام مالاوي 17 دقيقة | منتخب مصر
"بالعزيمة والإصرار والتواجد الجماهيري".. رسالة من أيمن أشرف لمنتخب الشباب 18 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
محرز: لا نطالب هالاند بلمس الكرة 70 مرة كل مباراة 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تغريم مدرب النصر وإيقاف مترجمه.. وقبول شكوى الهلال ضد تاليسكا 49 دقيقة | السعودية
حمزة الجمل مديرا فنيا لـ الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
أونانا: إنتر ميلان يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
"حبكم لي تاج على رأسي".. ميدو يوجه رسالة إلى جماهير الإسماعيلي بعد الرحيل ساعة | الدوري المصري
إمام عاشور في قائمة ميتيلاند لمواجهة لشبونة بالدوري الأوروبي ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا 2 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 3 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 4 خبر في الجول - الإسماعيلي يستقر على رحيل ميدو.. والثنائي الأبرز المرشح لخلافته