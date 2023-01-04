مؤتمر جوارديولا: إذا استمر أرسنال هكذا لن نستطيع إيقافهم.. علينا أن نكون مثاليين

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي على صعوبة اللحاق بأرسنال متصدر الدوري حال استمراره اللعب هكذا.

ويواجه مانشستر سيتي منافسه تشيلسي غدا الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تشيلسي: "أرسنال سيصل إلى النقطة 100 فيما فوق إذا استمر هكذا، سيكون من الصعب اللحاق بهم".

وتابع "علينا أن نكون مثاليين من أجل المنافسة معهم، ونتمنى أن يسقطوا النقاط. ما حدث أمام نيوكاسل يونايتد مفيد لنا".

وواصل "مواجهة تشيلسي؟ مباراة صعبة للغاية. اللعب على ستامفورد بريدج، لا يهم موقفهم الحالي في جدول الترتيب، المباراة ضدهم تكون صعبة للغاية".

وعن مستقبل برناردو سيلفا، أوضح "إنه لاعب أساسي ومهم للغاية داخل وخارج الملعب. وحاسم في المباريات الكبيرة ولم يتغير شيء بشأن مستقبله".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة بفارق 8 نقاط عن المتصدر أرسنال.

ويأتي تشيلسي في المركز العاشر برصيد 25 في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي.

وتعادل مانشستر سيتي بهدف لمثله أمام إيفرتون الجولة السابقة في المسابقة.

ويستعد الفريق الأزرق السماوي لاستغلال تعثر أرسنال أمس الثلاثاء أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.