انتهت في الدوري المصري – فاركو (1)-(1) طلائع الجيش.. نقطة لكل فريق

الخامس من فريقه.. جيفرسون رجل مباراة فاركو وطلائع الجيش

طلائع الجيش يتعادل مع فاركو ويحرمه من الفوز الأول تحت قيادة إيهاب جلال

خبر في الجول - إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي

مران الأهلي - محاضرة بالفيديو من كولر قبل لقاء إنبي

في الجول يكشف - سعر انتقال مروان عطية المبدئي.. وموقف الأهلي والزمالك حتى الآن

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الكومي لـ في الجول: ثلاثة لاعبين ومقابل مادي نظير انتقال الوحش والشامي إلى المصري