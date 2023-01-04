انتهت في الدوري المصري – فاركو (1)-(1) طلائع الجيش.. نقطة لكل فريق
الأربعاء، 04 يناير 2023 - 16:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فاركو وطلائع الجيش التي تقام في استاد الإسكندرية في إطار الجولة 11 من الدوري المصري.
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نهاية اللقاء
ق5+90 خطأ فادح من محمد سعيد حارس مرمى فاركو ولكن الكرة تتحول إلى ركلة ركنية بغرابة
ق82 عمرو جمال يهدر فرصة هدف محقق ويضع الكرة بعيدة عن مرمىة طلائع الجيش
ق76 محاولة جديدة من فاركو يبعدها دفاع طلائع الجيش
ق60 عرضية خطيرة يحولها رزقي حمرون بتسديدة قوية ينقذها عمر رضوان
ق52 تسديدة قوية من كريم طارق تعلو مرمى فاركو وتتحول غلى ركلة ركنية
ق45 حذر متبادل بين الفريقين مع بداية الشوط الثاني
بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول
ق45 سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب
ق34 دفاع طلائع الجيش يبعد هجمة خطيرة من أمام عمرو جمال
ق 24 عمرو رضوان ينقذ فرصة هدف محقق من ضربة راسية لفاركو
ق18 رزقي حمرون يسجل هدف التعادل من ركلة جزاء
ق17 ركلة جزاء لنادي فاركو بسبب لمسة يد في منطقة الجزاء
ق13 جووووووول أحمد سمير يفتتح التسجيل للضيوف
انطلاق المباراة