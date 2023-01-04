دي خيا: أريد الاعتزال في مانشستر يونايتد

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 16:44

كتب : FilGoal

ديفيد دي خيا - مانشستر يونايتد

قال ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد إنه يرغب في الاعتزال في صفوف ناديه.

ديفيد دي خيا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وينتهي تعاقد الحارس الإسباني صاحب الـ32 عاما بنهاية الموسم الجاري ويحق ليونايتد مده لموسم آخر.

وتحدث دي خيا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية اليوم الأربعاء قائلا: "أشعر بالراحة، أركز فقط على التدرب بأفضل شكل وبالتأكيد سينتهي الأمر بطريقة جيدة".

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وواصل "أتمنى الاستمرار مع النادي لنهاية مسيرتي، كنت أقول دائما هذا هو فريقي، لقد ظللت هنا لسنوات عديدة وإنه لفخر كبير أن أكون هنا".

وأردف دي خيا "أشعر بالسعادة لوجودي هنا".

وانضم دي خيا إلى يونايتد قادما من أتليتكو مدريد في صيف عام 2011 وخاض مع الفريق 510 مباراة في كل البطولات حافظ على نظافة شباكه فيهم في 177 لقاء.

وتوج دي خيا مع يونايتد بلقب لكل من الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والدوري الأوروبي.

كما ظفر دي خيا بثلاثة ألقاب لكأس الدرع الخيرية.

مانشستر يونايتد دي خيا
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