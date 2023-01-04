سكاي: فيرمينو يفضل الاستمرار مع ليفربول عن الرحيل إلى السعودية

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 14:55

كتب : FilGoal

ليفربول - نابولي - محمد صلاح - فيرمينو

ليفربول - نابولي - محمد صلاح - فيرمينو

يميل روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول إلى تجديد التعاقد مع الريدز خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد فيرمينو يونيو المقبل ويحق له التعاقد مع أي ناد بداية من يناير الجاري.

وبحسب سكاي البرازيل فإن فيرمينو يفضل الاستمرار مع ليفربول عن الاستجابة للعروض المختلفة المقدمة إليه.

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ويفكر فيرمينو في تمديد التعاقد مع ليفربول الذي يواصل المحادثات من جانبه.

وكان يورجن كلوب أشار إلى ذلك في إحدى التصريحات، وقال: "أريد فيرميو أن يبقى معنا بالتأكيد. لقد أجرينا محادثات التجديد بالفعل".

ولم يستدعى البرازيلي للمشاركة مع السامبا في كأس العالم 2022.

وغاب فيرمينو عن أول مباراتين لليفربول عقب استئناف النشاط بعد توقف كأس العالم بسبب إصابة في عضلة السمانة.

ولعب فيرمينو 21 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع أربعة آخرين.

فيرمينو انتقل لصفوف ليفربول في 2015 قادما من هوفينهايم الألماني ليشارك مع الريدز في 348 مباراة سجل خلالها 107 هدفا وصنع آخرين.

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