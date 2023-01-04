مرتضى: وافقت على عرضا سعوديا لـ أوباما.. والكشف عن أول رعاة الزمالك في مؤتمر صحفي

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 11:45

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن وصول عرض ليوسف إبراهيما "أوباما" لاعب الفريق من أحد الأندية السعودية لضمه خلال شهر يناير الجاري.

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك: "أغلقنا صفحة مباراة أسوان نهائيا ومن الطبيعي أن يخسر الفريق ويفوز ويتعادل ويحقق بطولات ويخسر أخرى لأن هذا هو الطبيعي في رياضة كرة القدم".

وكان الزمالك قد خسر من أسوان بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

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وتابع ""يوم الإثنين سنعقد مؤتمرا صحفيا في فندق كبير لأول شركة راعية للفريق والمقابل المادي منها سيغطي عقد رعاية الموسم الماضي بالكامل وفي انتظار باقي الشركات".

وأضاف "لدينا عرض ليوسف إبراهيم أوباما من أحد الأندية السعودية على سبيل الإعارة بنية البيع ووافقت عليه لكي يلعب ويعود لمستواه كما حدث مع محمود علاء".

وأتم "محمود شبانة سيعود للفريق وقبل أن أشتري لاعبين جدد يجب أن يلعب القدامى أولا مثل مصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وإبراهيما نداي وإذا طلب فيريرا لبن العصفور سنحضره له".

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية غدا الخميس على استاد القاهرة في الجولة الـ 12.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة.

الزمالك هو حامل لقب آخر نسختين من الدوري المصري، كما جمع الفريق بينه وبين كأس مصر في الموسم قبل الماضي.

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