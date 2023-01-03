انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (3)-(0) بورنموث.. ليستر (0)-(1) فولام

يستضيف مانشستر يونايتد فريق بورنموث ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر في الدوري الإنجليزي.

ويحل برايتون ضيفا على إيفرتون، بينما يستضيف ليستر فريق فولام.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 32 نقطة من خوض 16 مباراة حتى الآن، ويحتل بورنموث المركز الخامس عشر من جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.

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مانشستر يونايتد (3)-(0) بورنموث

نهاية المباراة

ق86 جوووووووول راشفورد

ق82 جارناتشو يهدر مجددا

ق78 جارناتشو يسدد رائعة في القائم الأيسر

ق58 إنقاذ رائع من دي خيا

ق55 رأسية من مارسيال بجوار القائم الأيمن

ق49 جووووووول لوك شاو يضيف الثاني بعد صناعة من جارناتشو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33 عرضية رائعة من برونو فيرنانديز ولكن يشتتها الدفاع

ق23 جووووووووول كاسيميرو يفتتح التسجيل بعد استقبال عرضية كريستيان إريكسن

ق11 رأسية من مارسيال ولكن بجوار القائم

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ليستر سيتي (0)-(1) فولام

نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق17 جووووووووول ميتروفيتش يفتتح التسجيل للضيوف

ق11 إصابة ميتروفيتش ونزوله بعد العلاج

ق8 إصابة ألبريوت واستبداله اضطراريا

انطلاق المباراة

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إيفرتون (1)-(4) برايتون

نهاية المباراة

ق92 جوووول جراي يسجل هدف حفظ ماء الوجه

ق57 جووووووول جديد باسكال جروس يضيف الرابع

ق55 جووووول مارش يضيف الثالث

ق51 جووووووول فيرجسون يضيف الثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق14 جوووول كارو ميتوما يفتتح التسجيل

انطلاق المباراة