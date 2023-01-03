استراحة الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1)-(0) بورنموث.. ليستر (0)-(1) فولام

يستضيف مانشستر يونايتد فريق بورنموث ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر في الدوري الإنجليزي.

ويحل برايتون ضيفا على إيفرتون، بينما يستضيف ليستر فريق فولام.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 32 نقطة من خوض 16 مباراة حتى الآن، ويحتل بورنموث المركز الخامس عشر من جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.

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مانشستر يونايتد (1)-(0) بورنموث

نهاية الشوط الأول

ق33 عرضية رائعة من برونو فيرنانديز ولكن يشتتها الدفاع

ق23 جووووووووول كاسيميرو يفتتح التسجيل بعد استقبال عرضية كريستيان إريكسن

ق11 رأسية من مارسيال ولكن بجوار القائم

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ليستر سيتي (0)-(1) فولام

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق17 جووووووووول ميتروفيتش يفتتح التسجيل للضيوف

ق11 إصابة ميتروفيتش ونزوله بعد العلاج

ق8 إصابة ألبريوت واستبداله اضطراريا

انطلاق المباراة

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إيفرتون (0)-(3) برايتون

ق55 جووووول مارش يضيف الثالث

ق51 جووووووول فيرجسون يضيف الثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق14 جوووول كارو ميتوما يفتتح التسجيل

انطلاق المباراة