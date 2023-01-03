استراحة الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1)-(0) بورنموث.. ليستر (0)-(1) فولام

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 21:46

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - مانشستر يونايتد وبيرنلي

يستضيف مانشستر يونايتد فريق بورنموث ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر في الدوري الإنجليزي.

ويحل برايتون ضيفا على إيفرتون، بينما يستضيف ليستر فريق فولام.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 32 نقطة من خوض 16 مباراة حتى الآن، ويحتل بورنموث المركز الخامس عشر من جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.

-------------------------

مانشستر يونايتد (1)-(0) بورنموث

نهاية الشوط الأول

ق33 عرضية رائعة من برونو فيرنانديز ولكن يشتتها الدفاع

ق23 جووووووووول كاسيميرو يفتتح التسجيل بعد استقبال عرضية كريستيان إريكسن

ق11 رأسية من مارسيال ولكن بجوار القائم

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

------------------

ليستر سيتي (0)-(1) فولام

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق17 جووووووووول ميتروفيتش يفتتح التسجيل للضيوف

ق11 إصابة ميتروفيتش ونزوله بعد العلاج

ق8 إصابة ألبريوت واستبداله اضطراريا

انطلاق المباراة

---------------------

إيفرتون (0)-(3) برايتون

ق55 جووووول مارش يضيف الثالث

ق51 جووووووول فيرجسون يضيف الثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق14 جوووول كارو ميتوما يفتتح التسجيل

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) نيوكاسل.. الشوط الثاني تشكيل مانشستر يونايتد - ماجواير أساسي وعودة راشفورد أمام بورنموث.. وفاران احتياطي تشكيل الدوري الإنجليزي - أرسنال ونيوكاسل بالقوة الضاربة.. والنني على مقاعد البدلاء مصدر مقرب من النني يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات بشيكتاش أولى الصفقات الشتوية.. ليدز يتعاقد مع ماكس ووبر كلوب: هدف برينتفورد الثاني حسم اللقاء.. والثالث كان يجب ألا يحتسب تقييم صلاح أمام برينتفورد من الصحف الإنجليزية للمرة الأولى منذ 85 عاما.. ليفربول يسقط على يد برينتفورد بمأساة كوناتي
أخر الأخبار
مخلوف لـ في الجول: الأهلي والزمالك يشاركان في البطولة العربية لـ الطائرة 12 دقيقة | رياضات أخرى
ميدو: رحيل الشامي والوحش؟ ما باليد حيلة.. كانت رغبة متبادلة بين الطرفين 19 دقيقة | الكرة المصرية
أمير توفيق لـ في الجول: الأهلي سيتمم التعاقد مع عزيز يعقوبو بعد الكشف الطبي 20 دقيقة | الكرة المصرية
حرمه القائم من التسجيل.. مهند لاشين رجل مباراة فيوتشر وسموحة 27 دقيقة | الكرة المصرية
سموحة يفرض التعادل على فيوتشر ويحرمه من وصافة الدوري 52 دقيقة | الكرة المصرية
الأكثر استعادة للكرة.. عماد حمدي رجل مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي ساعة | الكرة المصرية
استراحة الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1)-(0) بورنموث.. ليستر (0)-(1) فولام ساعة | الدوري الإنجليزي
رغم العودة.. تعرف على سبب غياب دي ماريا عن قائمة يوفنتوس لمواجهة كريمونيزي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف الموقف الكامل لقصة عبد الله السعيد والزمالك 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 كهربا يشارك وأفري سجل هدفا.. الأهلي يخسر من منتخب غانا للمحليين