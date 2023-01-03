استراحة في الدوري - فيوتشر (1) - (1) سموحة.. تعادل إيجابي
الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 19:53
كتب : FilGoal
ييحل سموحة ضيفا على فيوتشر ضمن الجولة الـ11 ن منافسات الدوري المصري.
ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيوتشر وسموحة.
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نهاية الشوط الأول
ق43 تسديدة قوية من مهند لاشين ترتطم في القائم
ق33 تغيير اضطراري بخروج محمد حليمو ونزول أحمد جمال
ق27 مروان محسن يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد رأسية خطيرة
ق18 مروان محسن يسجل هدف التعادل بضربة رأسية متقنة من جوناثان نجويم
ق7 حسين فيصل يستغل خطأ مشترك بين محمود حمدي حارس فيوتشر ومحمود مرعي ويسجل الهدف الأول
ق5 حذر متبادل بين الفريقين
انطلاق المباراة
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