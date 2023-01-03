استراحة في الدوري - فيوتشر (1) - (1) سموحة.. تعادل إيجابي

ريكورد: جيماريش يحصل على نصف قيمة انتقال يعقوبو من ريو آفي إلى الأهلي

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مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0) - (0) البنك.. هدف التقدم يضيع

اتحاد الكرة يقرر عدم سماح القيد للأندية إلا بعد سداد المديونيات.. و3 حالات شطب

خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة

بعد فسخ تعاقده مع المصري.. هيثم العيوني ينتقل إلى أهلي طرابلس الليبي

محمد بسام: أكدنا بالفوز اليوم أننا قادرين على المنافسة في المربع الذهبي

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