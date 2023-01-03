مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0) - (0) البنك.. هدف التقدم يضيع
الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 18:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.
وتقام المباراة على استاد الإسكندرية في السابعة مساء.
لمتابعة المباراة لحطة بلحظة من هـــــنــــــا.
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بداية الشوط الثاني
ق 13 تسديدة من إسلام جابر لاعب فريق البنك الأهلي من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة عن المرمى.
ق 2 المحاولة الأولى عن طريق ياو أنور بعد كرة عرضية تصل إليه لكن يشتتها دفاع البنك الأهلي.
بداية المباراة
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