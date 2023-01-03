مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0) - (0) البنك.. هدف التقدم يضيع

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

وتقام المباراة على استاد الإسكندرية في السابعة مساء.

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بداية الشوط الثاني

ق 13 تسديدة من إسلام جابر لاعب فريق البنك الأهلي من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

ق 2 المحاولة الأولى عن طريق ياو أنور بعد كرة عرضية تصل إليه لكن يشتتها دفاع البنك الأهلي.

بداية المباراة