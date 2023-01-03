انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (0) - (0) البنك

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 18:43

كتب : FilGoal

الزمالك × الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

وتقام المباراة على استاد الإسكندرية في السابعة مساء.

لمتابعة المباراة لحطة بلحظة من هـــــنــــــا.

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نهاية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

ق 13 تسديدة من إسلام جابر لاعب فريق البنك الأهلي من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

ق 2 المحاولة الأولى عن طريق ياو أنور بعد كرة عرضية تصل إليه لكن يشتتها دفاع البنك الأهلي.

بداية المباراة

الدوري المصري الإسماعيلي البنك الأهلي
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