انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (0) - (0) البنك
الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 18:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.
وتقام المباراة على استاد الإسكندرية في السابعة مساء.
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نهاية الشوط الثاني
بداية الشوط الثاني
ق 13 تسديدة من إسلام جابر لاعب فريق البنك الأهلي من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة عن المرمى.
ق 2 المحاولة الأولى عن طريق ياو أنور بعد كرة عرضية تصل إليه لكن يشتتها دفاع البنك الأهلي.
بداية المباراة
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