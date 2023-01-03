استراحة الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية الشوط الأول

بعد إجرائهما لعملية جراحية.. عودة مصطفى شوبير وأكرم توفيق للقاهرة اليوم

تشكيل الدوري المصري - لويس إدوارد جناح أيمن في المقاولون.. وعمر بسام يقود هجوم الحدود

قدوته بنزيمة ولا يعترف إلا بالأهداف.. من هو عبد العزيز يعقوبو المرشح للانضمام إلى الأهلي