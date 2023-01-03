استراحة الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية الشوط الأول
الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 14:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا في الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية الشوط الأول
ق15. عبده يحيى يمر بمهارة ويسدد تسديدة رائعة ولكن محمد بسام تألق في التصدي.
بداية المباراة
المباراة ستبدأ بعد قليل
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