انتهت في الدوري المصري - المقاولون العرب (3) (2) حرس الحدود.. مباراة رائعة

يحل حرس الحدود ضيفًا على المقاولون العرب في عثمان أحمد عثمان بالجولة 11 للدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق.85 بطاقة حمراء لـ عمر فتحي بعد التمويه والسقوط داخل منطقة الجزاء وحصوله على بطاقة ثانية

ق.82 تصدٍ جديد من أبو السعود أمام تسديدة خطيرة

ق.80 تصدٍ رااائع من محمد فوزي لرأسية فادي فريد

ق.73 انطلاقة رائعة من عمر فتحي متجاوزا المدافعين لكن تسديدته الضعيفة تستقر بين قفازي محمد فوزي بغرابة

ق.70 عرضية رائعة من لويس إدوارد تمر من أمام الشيمي بغرابة

ق.68 جوووووول عمر فتحي يسجل هدفا رائعا من ركلة حرة مباشرة

ق.66 تصدٍ مميز من أبو السعود لضربة رأسية خطيرة

ق.61 فرصة لا تضيع! إنقاذ مزدوج من على خط مرمى حرس الحدود، عرضية عمر فتحي ورأسية أوكولي يتصدى لها فوزي ثم يسدد عبد الرحمن والدفاع يبعد

ق.60 ارتطام قوي بين أبو السعود وأمير عابد

ق.57 جوووووول جوزيف أوشايا يدرك التعادل للمقاولون العرب

ق.55 ركلة جزاء للمقاولون العرب بعد تدخل محمد فوزي على فادي فريد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+53 إلغاء الهدف بتقنية الفيديو بداعي وجود مخالفة على حارس المرمى

ق.+49 جووول غرررريب لـ محمد سالم بعد تسديدة أوكولي المرتدة من القائم

ق.45 فرصة خطيرة لـ محمد سالم لكن محمد فوزي ينقذ الانفراد بخروج مميز

ق.37 عرضية جوزيف ترتد من عارضة بشكل غريب

ق.29 جوووول مصطفى زيكو يسجل هدف التعادل من ركلة جزاء

ق.28 ركلة جزاء لـ حرس الحدود بعد مراجعة محمد عادل لتقنية الفيديو على خلفية لمسة يد لـ جوزيف

ق.14 جووول التعادل لـ حرس الحدود بواسطة أمير عابد بالخطأ في مرماه

ق.4 جووول أوكلي يسجل الهدف الأول للمقاولون العرب

بداية المباراة

**المباراة تنطلق في الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة