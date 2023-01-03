استراحة الدوري المصري - المقاولون العرب (1) (2) حرس الحدود.. شوط مثير

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 14:40

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

يحل حرس الحدود ضيفًا على المقاولون العرب في عثمان أحمد عثمان بالجولة 11 للدوري المصري.

ويقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنــــا

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نهاية الشوط الأول

ق.+53 إلغاء الهدف بتقنية الفيديو بداعي وجود مخالفة على حارس المرمى

ق.+49 جووول غرررريب لـ محمد سالم بعد تسديدة أوكولي المرتدة من القائم

ق.45 فرصة خطيرة لـ محمد سالم لكن محمد فوزي ينقذ الانفراد بخروج مميز

ق.37 عرضية جوزيف ترتد من عارضة بشكل غريب

ق.29 جوووول مصطفى زيكو يسجل هدف التعادل من ركلة جزاء

ق.28 ركلة جزاء لـ حرس الحدود بعد مراجعة محمد عادل لتقنية الفيديو على خلفية لمسة يد لـ جوزيف

ق.14 جووول التعادل لـ حرس الحدود بواسطة أمير عابد بالخطأ في مرماه

ق.4 جووول أوكلي يسجل الهدف الأول للمقاولون العرب

بداية المباراة

**المباراة تنطلق في الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة

الدوري المصري المقاولون العرب حرس الحدود
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