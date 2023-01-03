استراحة الدوري المصري - المقاولون العرب (1) (2) حرس الحدود.. شوط مثير

يحل حرس الحدود ضيفًا على المقاولون العرب في عثمان أحمد عثمان بالجولة 11 للدوري المصري.

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نهاية الشوط الأول

ق.+53 إلغاء الهدف بتقنية الفيديو بداعي وجود مخالفة على حارس المرمى

ق.+49 جووول غرررريب لـ محمد سالم بعد تسديدة أوكولي المرتدة من القائم

ق.45 فرصة خطيرة لـ محمد سالم لكن محمد فوزي ينقذ الانفراد بخروج مميز

ق.37 عرضية جوزيف ترتد من عارضة بشكل غريب

ق.29 جوووول مصطفى زيكو يسجل هدف التعادل من ركلة جزاء

ق.28 ركلة جزاء لـ حرس الحدود بعد مراجعة محمد عادل لتقنية الفيديو على خلفية لمسة يد لـ جوزيف

ق.14 جووول التعادل لـ حرس الحدود بواسطة أمير عابد بالخطأ في مرماه

ق.4 جووول أوكلي يسجل الهدف الأول للمقاولون العرب

بداية المباراة

**المباراة تنطلق في الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة