بنفس طريقة إريكسن.. إصابة لاعب كرة قدم الأمريكية بسكتة قلبية ونقله للعناية المركزة

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 10:54

كتب : FilGoal

إصابة دامير هاملين بسكتة قلبية

تعرض دامار هاملين لاعب كرة القدم الأمريكية في فريق بافالو بيلز لسكتة قلبية في الملعب.

وكان بافالو بيلز يخوض مباراة ضد سينسيتاني بانجالز ليتعرض ليسقط اللاعب مصابا بأزمة قلبية.

وفور سقوط اللاعب تجمع باقي أعضاء الفريقين حوله من أجل منع الكاميرات من تصويره أثناء تلقي العلاج في مشهد مشابه لما حدث لكريستيان إريكسين لاعب منتخب الدنمارك في يورو 2020.

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Bills-Bengals postponed after Buffalo's Damar Hamlin collapses - NBC Sports Bay Area

إريكسين كان قد أصيب بسكتة قلبية أثناء مواجهة الدنمارك وفنلدنا في يورو 2020 وقام اللاعبين بتغطيته أثناء تلقي العلاج وتوقفت المباراة قبل أن تستكمل بعد تحسن الحالة الصحية للاعب الذي عاد حاليا للمارسة كرة القدم بشكل طبيعي وانتقل لصفوف مانشستر يونايتد.

وأشار النادي عبر حسابه على تويتر إلى أن هاملين قد استعاد نبضات قلبه داخل الملعب وتم نقله إلى مستشفى قريبة من أجل الخوض لفحوصات إضافية والعلاج اللازم.

اللاعب حاليا تحت تأثير المخدر ومدرج في غرفة العناية المركزة في حالة خطيرة.

وتوقفت المباراة وأعلن اتحاد كرة القدم الأمريكية تأجيلها إلى يوم آخر بدون الإعلان عن الموعد.

كرة قدم أمريكية دامار هاملين بافالو بيلز
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