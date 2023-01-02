تقرير أرجنتيني: إنزو فيرنانديز أتم اتفاقه الشخصي مع تشيلسي

اتفق إنزو فيرنانديز متوسط ميدان بنفيكا على شروط الانضمام إلى تشيلسي في سوق الانتقالات الشتوية.

وبحسب شبكة TYC سبورتس الأرجنتينية فإن فيرنانديز اتفق مع تشيلسي ولا يتبقى سوى موافقة الطرفان على المبلغ المالي.

وبحسب التقارير فإن تشيلسي عرض على بنفيكا 120 مليون يورو من أجل إتمام الانتقال.

وكان بنفيكا رفض عرضا من نادٍ لم يتم ذكر اسمه بمقابل 100 مليون يورو ويتمسك بقيمة الشرط الجزائي بحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية.

وبزغ نجم إنزو في كأس العالم 2022 وحصد جائزة أفضل لاعب شاب في المونديال بعد التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخ الأرجنتين.

وانضم إنزو لصفوف بنفيكا في الصيف الماضي قادما من ريفر بليت الأرجنتيني مقابل 12 مليون يورو.

وخاض إنزو العام الجاري 59 مباراة بقمصان ريفر بليت وبنفيكا والمنتخب الأرجنتيني، سجل 14 وصنع 13.

وخاض صاحب الـ21 عاما 24 مباراة بقميص بنفيكا، سجل 3 وصنع 5 أهداف.

وشارك في كأس العالم 2022 خلال جميع المباريات الـ 7 وسجل هدفا وصنع آخر.