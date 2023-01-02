مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) بيراميدز.. الشوط الثاني ونزول شريف
الإثنين، 02 يناير 2023 - 18:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري.
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ق 42: فرصة هدف التعادل تضيع على بيراميدز بعد عرضية خطيرة أبعدها ياسر إبراهيم قبل أن تصل إلى عبد الله السعيد
ق 39: شادي حسين يهدر الثاني بضربة رأسية
ق 35: نزول حسين الشحات بدلا من كريم فؤاد الذي تعرض للإصابة
ق 34: علي جبر يهدر أمام الشباك الخالية
ق 23: تسديدة قوية من رمضان صبحي يبعدها الشناوي إلى ركنية
ق 19: جووووول السولية الأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لم يستطع الشناوي التصدي لها
ق 17: تمريرة من كريم فؤاد تضع شادي حسين في مواجهة المرمى ليسدد بعيدا
ق 9: تسديدة من فخري تمر جوار القائم
ق 5: رأسية من شادي حسين تمر جوار المرمى بعد عرضية من محمد هاني
ق 4: تسديدة من كريم فؤاد بعد عرضية من هاني والدفاع يبعدها
بداية المباراة بعد قليل