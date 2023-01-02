انتهت الدوري المصري - الأهلي (3)-(0) بيراميدز.. فوز الأحمر

الإثنين، 02 يناير 2023 - 18:42

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز - عمرو السولية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بثلاثية دون رد

ق 94: جووووول الشحات والثالث للأحمر

ق 87: نزول محمود متولي بدلا من عبد المنعم المصاب

ق 83: تسديدة من أفشة تمر جوار القائم

ق 75: نزول أحمد عبد القادر بدلا من برونو سافيو

ق 74: نزول إبراهيم عادل بدلا من مصطفى فتحي

ق 70: جووووول السولية والثاني

ق 66: انطلاقة من محمد هاني وعرضية قابلها أفشة برأسية أعلى العارضة

ق 58: نزول محمد صادق بدلا من إسلام عيسى

نزول محمد شريف بدلا من شادي حسين

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي

ق 42: فرصة هدف التعادل تضيع على بيراميدز بعد عرضية خطيرة أبعدها ياسر إبراهيم قبل أن تصل إلى عبد الله السعيد

ق 39: شادي حسين يهدر الثاني بضربة رأسية

ق 35: نزول حسين الشحات بدلا من كريم فؤاد الذي تعرض للإصابة

ق 34: علي جبر يهدر أمام الشباك الخالية

ق 23: تسديدة قوية من رمضان صبحي يبعدها الشناوي إلى ركنية

ق 19: جووووول السولية الأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لم يستطع الشناوي التصدي لها

ق 17: تمريرة من كريم فؤاد تضع شادي حسين في مواجهة المرمى ليسدد بعيدا

ق 9: تسديدة من فخري تمر جوار القائم

ق 5: رأسية من شادي حسين تمر جوار المرمى بعد عرضية من محمد هاني

ق 4: تسديدة من كريم فؤاد بعد عرضية من هاني والدفاع يبعدها

بداية المباراة بعد قليل

الدوري المصري الأهلي بيراميدز
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