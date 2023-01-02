التشكيل - الاتحاد يهاجم إنبي بـ مابولولو.. البترولي يعتمد على كابو وأوفا

يعتمد الاتحاد السكندري على لاعبه كريستوفاو مابولولو كمهاجم وحيد أمام إنبي الذي يهاجم بثنائي.

ويلعب الاتحاد السكندري ضد إنبي في الجولة 11 من الدوري المصري يوم الاثنين، في المباراة التي تقام بملعب الإسكندرية.

ويغيب المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري أمام إنبي في الدوري المصري بسبب إصابته بشد في العضلة الأمامية.

كما يغيب أيضا محمود علاء بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وأعلن زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق السكندري التشكيل الذي جاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عمرو خليل

الدفاع: هشام صلاح - عبد الله نصيب - خالد صبحي - السيد سالم

الوسط: محمود عبد العزيز - مروان عطية - أحمد عيد - خالد الغندور - إبراهيم حسن

الهجوم: كريستوفاو مابولولو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: فارس السيد - محمد صالح - صبري رحيل - ناصر ناصر - فوزي الحناوي - عبد الغني محمد - جافين كيزيتو - مورو ساليفو - أوستن أموتو

في المقابل جاء تشكيل إنبي كالآتي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: محمد حامد - أحمد كالوشا - خالد رضا

الوسط: مصطفى دويدار - مؤمن راضي - أحمد يوسف

- أحمد عيد - محمد حمدي

الهجوم: رفيق كابو - أحمد أوفا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن سمير - أحمد صبيحة - محمد إسماعيل - عبد الرحمن عماد - أحمد العجوز - جرجس مجدي - كريم الطيب - مودي ناصر - محمد عبد العاطي

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، ويأتي إنبي في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط.