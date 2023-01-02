مباشر في الدوري - الداخلية (0) (1) المصري.. دخول الشيخ

الإثنين، 02 يناير 2023 - 14:29

كتب : FilGoal

المصري وأسوان

يحل المصري ضيفا على الداخلية في الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنـــــا

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ق.80 خروج إلياس الجلاسي ودخول أحمد الشيخ، ودخول إسلام المزين بدلا من أسامة الجزار

ق.60 عماد الدين بوبكر يدخل بدلا من إتوجا

ق.65 فرصة خطيرة من رشيد أحمد للداخلية وجاد يتصدى

ق.45 رشيد أحمد يدخل في صفوف الداخلية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 تسديدة صاروخية من حسين رجب على الطائر تمر أعلى العارضة

ق.40 جووول مروان حمدي يسجل الأول بمتابعة لكرة مرتدة من القائم بعد تسديدة السعداوي

ق.35 هدف أبيض سجله المصري لا يُحتسب بداعي التسلل

ق.30 إصابة في الرأس لـ عمرو موسى لاعب المصري

ق.26 مصطفى فوزي لاعب الداخلية يتعرض لإصابة في الأنف

ق.11 رأسية مروان حمدي تجااور القائم بقليل بعد عرضية من ركلة ركنية

بداية المباراة

المباراة تنطلق في الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة.

المصري الدوري المصري الداخلية
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