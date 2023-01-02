مباشر في الدوري - الداخلية (0) (0) المصري.. رأسية مروان حمدي تجاور القائم

يحل المصري ضيفا على الداخلية في الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنـــــا

------------------

ق.11 رأسية مروان حمدي تجااور القائم بقليل بعد عرضية من ركلة ركنية

بداية المباراة

المباراة تنطلق في الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة.