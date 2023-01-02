مباشر في الدوري - الداخلية (0) (0) المصري.. رأسية مروان حمدي تجاور القائم

الإثنين، 02 يناير 2023 - 14:29

كتب : FilGoal

المصري وأسوان

يحل المصري ضيفا على الداخلية في الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

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ق.11 رأسية مروان حمدي تجااور القائم بقليل بعد عرضية من ركلة ركنية

بداية المباراة

المباراة تنطلق في الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة.

المصري الدوري المصري الداخلية
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