انتهت في الدوري - الداخلية (0) (1) المصري.. فوز ثمين

يحل المصري ضيفا على الداخلية في الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق.80 خروج إلياس الجلاسي ودخول أحمد الشيخ، ودخول إسلام المزين بدلا من أسامة الجزار

ق.60 عماد الدين بوبكر يدخل بدلا من إتوجا

ق.56 فرصة خطيرة من رشيد أحمد للداخلية وجاد يتصدى

ق.45 رشيد أحمد يدخل في صفوف الداخلية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 تسديدة صاروخية من حسين رجب على الطائر تمر أعلى العارضة

ق.40 جووول مروان حمدي يسجل الأول بمتابعة لكرة مرتدة من القائم بعد تسديدة السعداوي

ق.35 هدف أبيض سجله المصري لا يُحتسب بداعي التسلل

ق.30 إصابة في الرأس لـ عمرو موسى لاعب المصري

ق.26 مصطفى فوزي لاعب الداخلية يتعرض لإصابة في الأنف

ق.11 رأسية مروان حمدي تجااور القائم بقليل بعد عرضية من ركلة ركنية

بداية المباراة

المباراة تنطلق في الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة.