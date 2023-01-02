مباشر في الدوري - أسوان (2)-(1) الزمالك.. التعادل يضيع

يستضيف أسوان فريق الزمالك ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بينما أسوان في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق76 حسام عبد المجيد يهدر التعادل برأسية رائعة

ق73 صدام قوي في الرأس بين فتوح وعبد العزيز موسى وتوقف اللعب

ق71 نزول سيد عبد الله بدلا من المثلوثي

ق69 خروج عماد فتحي ونزول محمود صلاح

ق62 نزول أوباما وسامسون بدلا من الجزيري وشيكابالا

ق56 جووووووول حسام عبد المجيد

ق49 تسديدة قوية من يوسف أسامة نبيه ولكن تألق عمرو حسام

ق48 تحرك رائع من ديلسون ولكن تسديدة بجوار القائم لمحمد عواد

نزول يوسف أسامة نبيه بدلا من عمرو السيسي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47 جووووول ديلسون برأسية من ركنية

ق45 عرضية من المثلوثي يحولها الجزيري برأسية ولكن أعلى المرمى

ق43 عواد ينقذ مرماه من رأسية زميله حمزة المثلوثي

ق42 تسديدة من إمام عاشور ولكن سهلة في يد عمرو حسام

ق31 القائم الأيسر لعواد يتألق مجددا

ق30 القائم الأيسر يتألق أمام رأسية ديلسون

ق22 عمرو حسام يتألق أمام صاروخية شيكابالا

ق14 تسديدة قوية من إمام عاشور ولكن أعلى المرمى

ق9 رأسية رائعة من ديلسون تمر بجوار القائم الأيمن لمحمد عواد

ق4 جووووووول أول مبكر محمد عبد الغني بالخطأ في مرماه

ق2 تسديدة من عماد فتحي ولكن بعيدة عن مرمى عواد

انطلاق المباراة