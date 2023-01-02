مباشر في الدوري - أسوان (1)-(0) الزمالك.. تسديدة بعيدة من إمام عاشور

الإثنين، 02 يناير 2023 - 14:14

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الثاني في أسوان

يستضيف أسوان فريق الزمالك ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بينما أسوان في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق14 تسديدة قوية من إمام عاشور ولكن أعلى المرمى

ق9 رأسية رائعة من ديلسون تمر بجوار القائم الأيمن لمحمد عواد

ق4 جووووووول أول مبكر محمد عبد الغني بالخطأ في مرماه

ق2 تسديدة من عماد فتحي ولكن بعيدة عن مرمى عواد

انطلاق المباراة

الدوري المصري الزمالك أسوان
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