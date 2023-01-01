انتهت في الدوري الفرنسي - لانس (3) - (1) باريس سان جيرمان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة لانس ضد باريس سان جيرمان ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الفرنسي.

باريس يلعب بدون ليونيل ميسي ونيمار، حيث يلعب كيليان مبابي وحيدا من الثلاثي.

ويغيب ميسي لحصوله على راحة بعد الفوز بكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين في قطر.

أما نيمار فيغيب بسبب الإيقاف.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 44 نقطة، بفارق 7 نقاط عن لانس أقرب ملاحقيه ومنافسه في مباراة الليلة.

لمتابعة المباراة من هنا

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ق 75 عرضية خطيرة تصل إلى سارابيا والحارس يواصل تألقه بإبعاد الرأسية

ق 73 وارين زاير إيمري بدلا من هوجو إكيتيكي

ق 67 كلود موريس يسدد ولكن بجوار القائم

ق 64 مبابي يسدد والكرة تصطدم بالدفاع

ق 61 كيليان مبابي يسدد ولكن بريس سامبا يتألق في الإبعاد

ق 58 تبديلان في صفوف باريس سان جيرمان بنزول فيتينا وبابلو سارابيا بدلا من دانيلو بيريرا وفابيان رويز

ق 55 إكيتيكي يسدد والكرة تصطدم بالدفاع

ق 54 حكيمي يسدد والحارس بريس سامبا يتصدى

ق 48 جوووووووووول أليكسيس كلود موريس يسجل الثالث لفريق لانس بعد تمريرة من لويس أوبيندا

استراحة

ق 45+3 مشادة وبطاقة صفراء من نصيب أشرف حكيمي

ق 45+2 مبابي يسقط ويتلقى العلاج إثر تدخل عنيف من جوناثان جرادي ينال عليه إنذارا

ق 33 كيليان مبابي يسدد ولكن بجوار القائم

ق 28 جووووووووول الثاني في مباراة مشتعلة.. لويس أوبيندا يسجل بعد تمريرة من سيكو فوفانا

ق 26 لويس أوبيندا يسدد ودوناروما يتصدى

ق 23 تسديدة من أليكس كلود موريس تمر بعيدا عن مرمى باريس

ق 17 تسديدة خطيرة من إكيتيكي تمر بجوار القائم

ق 11 الحكم يحتسب الهدف.. 1-1 رسميا

ق 8 جوووووول التعادل من هوجو إكيتيكي بعد عرضية من نوردي موكيلي.. ولكن الحكم يراجع مع تقنية الفيديو مخالفة محتملة قبل الهدف

ق 5 جووووول أول من برشيميسلاف فرانكوفسكي.. لانس يتقدم مبكرا بعد عرضية من ماساديو هايادارا أبعدها جيانلويجي دوناروما ليتابعها فرانكوفسكي في الشباك.

بداية المباراة