رئيس الاتحاد السكندري يرد عبر في الجول على حقيقة "المباراة المنتظرة أمام كريستيانو رونالدو"

الأحد، 01 يناير 2023 - 16:06

كتب : حسام أحمد

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

نفى محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، ما تردد بشأن مواجهة منتظرة بين ناديه والنصر السعودي في البطولة العربية.

وتصدر النصر عناوين الصحف العالمية في الأيام الماضية، بعد أن تعاقد رسميًا مع الأسطورة كريستيانو رونالدو.

وصرّح مصيلحي لـ FilGoal.com بشأن تلك الأنباء: "ما يثار حول مواجهة الاتحاد والنصر غير صحيح".

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وكشف مصيلحي: "لم نتلق خطابًا حتى الآن بالمشاركة في البطولة العربية 2023، لكننا أحد الأندية المرشحة للمشاركة بالطبع".

وأتم رئيس زعيم الثغر: "ننتظر قرار الاتحاد العربي بتحديد الأندية المشاركة لمعرفة موقفنا من البطولة".

ويسعى الاتحاد السكندري للمشاركة في البطولة العربية مجددًا بعد أن ظهر فيها بالسنوات الأخيرة.

ووصل الاتحاد إلى ربع نهائي آخر نسخة أقيمت في 2020 وودع البطولة أمام الإسماعيلي، بعد أن أطاح بـ شباب قسنطينة الجزائري، والمحرق البحريني.

كما سجل الاتحاد مشاركة مميزة أخرى في 2019 عندما تصدر مجموعة ضمت الفتح الرباطي المغربي، والسالمية الكويتي، وجيبوتي تيليكوم.

الاتحاد أطاح بعدها بـ الترجي التونسي، ثم مواطنه الزمالك، لكن مغامرته توقفت في ربع النهائي أمام الهلال السعودي.

ولم تقم البطولة العربية في آخر عامين، بعد أن تأخر استكمال نسخة 2020 لأشهر طويلة بسبب وباء كورونا.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس في الدوري المصري برصيد 18 نقطة.

الاتحاد السكندري البطولة العربية النصر الدوري المصري
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