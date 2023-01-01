انتهت في الدوري الإنجليزي - توتنام (0) - (2) أستون فيلا

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة توتنام ضد أستون فيلا في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

وعاد الثنائي هوجو لوريس وكريستيان روميرو لتشكيل توتنام الأساسي بعد العودة بشكل متأخر من كأس العالم.

واستمر غياب رودريجو بينتانكور بسبب الإصابة.

وتواجد إيريك داير على مقاعد البدلاء، وخرج السويدي ديان كولوسيفسكي من القائمة.

على الجانب الآخر، لم يجر أوناي إيمري أي تغيير على تشكيل أستون فيلا الذي واجه ليفربول.

واكتفى الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بالتواجد على مقاعد البدلاء.

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نهاية المباراة

ق 90 الحكم يحتسب 7 دقائق بدلا من الوقت الضائع

ق 82 كالوم تشيمبرز وداني إينجز ويان بيدناريك بدلا من إيميليانو بوينديا وإيرزي كونسا ودوجلاس لويز

ق 80 بابي سار وإيمرسون رويال بدلا من مات دوهيرتي وإيفس بيسوما

ق 78 فيليبي كوتينيو بدلا من جون ماكجين

ق 74 جووووول خطأ فادح في بناء اللعب من توتنام يفتكه أستون فيلا ليسجل الثاني.. البينية تصل إلى دوجلاس لويز الذي يتسلم الكرة ثم يسكنها الشباك بلمستين

ق 68 ماتي كاش بدلا من ليون بايلي

ق 63 رايان سيسينيون بدلا من برايان جيل

ق53 جووول أول لأستون فيلا عن طريق إيميليانو بوينديا بعد خطأ فادح من هوجو لوريس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+1: بوينديا يسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم بقليل

ق43: سون يسدد من على حدود منطقة الجزاء وأولسن يتصدى

ق39: أشلي يونج يتألق ويمنع هاري كين من تسجيل هدف أول، عرضية من بيريسيتش ورأسية من هاري كين ينقذها يونج من على خط المرمى

ق12: دوهيرتي يتوغل إلى داخل منطقة الجزاء ويسدد ولكن بوبكر كامارا يتدخل ليخرجها إلى ركنية

ق8: تهديد أول من أولي واتيكنس بتوغل وتسديد من داخل منطقة الجزاء بجوار القائم

بداية المباراة