انتهت الدوري الإنجليزي - برايتون (2)-(4) أرسنال.. المدفعجية يوسعون الفارق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برايتون ضد أرسنال في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق90. الحكم يلغي الهدف بسبب وجود ميتوما في وضعية تسلل.

ق89. جوووووول لبرايتون عن طريق ميتوما بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق77. جووول الثاني لبرايتون عن طريق إيفان فيرجسون بعد خطأ من ويليام ساليبا في التغطية.

ق74. محمد النني يدخل بديلا لتوماس بارتي

ق70. جوووول رااابع لأرسنال عن طريق مارتينيلي بعد تمريرة رائعة من أوديجارد لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

ق64. جووول أول لبرايتون عن طريق ميتوما مستغلا تمريرة من باسكال جروس لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

ق47. جوووووول الثالث لأرسنال عن طريق نيكيتيا بعد متابعة لتسديدة جابرييل مارتينيلي التي تصدى لها الحارس روبيرتو سانشيز.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38. جوووووول الثاااني لأرسنال عن طريق أوديجارد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء متابعا لكرة ارتدت من الدفاع.

ق25. تسديدة جديدة من تروسارد ولكن رامسديل يتصدى مرة أخرى.

ق15. تسديدة من تروسارد ولكن أرون رامسديل يتألق في إخراج الكرة.

ق2. جوووول أول مبكر لأرسنال عن طريق بوكايو ساكا من تسديدة من داخل منطقة الجزاء

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل