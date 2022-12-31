انتهت الدوري الإنجليزي - برايتون (2)-(4) أرسنال.. المدفعجية يوسعون الفارق

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 19:20

كتب : FilGoal

هدف مارتن أوديجارد - برايتون × أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برايتون ضد أرسنال في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

نهاية المباراة

أخبار متعلقة:
تشافي: التعادل مع إسبانيول كان خطأنا.. ولاهوز فقد السيطرة على المباراة الدوري الإنجليزي - نيوكاسل يتعثر أمام ليدز.. وفوز قاتل لـ فولام من أجل حلم المئوية.. حرس الحدود يضم أحمد علي غزل المحلة يعلن إنهاء تعاقده مع فوافي.. واللاعب يتنازل عن مستحقاته

ق90. الحكم يلغي الهدف بسبب وجود ميتوما في وضعية تسلل.

ق89. جوووووول لبرايتون عن طريق ميتوما بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق77. جووول الثاني لبرايتون عن طريق إيفان فيرجسون بعد خطأ من ويليام ساليبا في التغطية.

ق74. محمد النني يدخل بديلا لتوماس بارتي

ق70. جوووول رااابع لأرسنال عن طريق مارتينيلي بعد تمريرة رائعة من أوديجارد لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

ق64. جووول أول لبرايتون عن طريق ميتوما مستغلا تمريرة من باسكال جروس لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

ق47. جوووووول الثالث لأرسنال عن طريق نيكيتيا بعد متابعة لتسديدة جابرييل مارتينيلي التي تصدى لها الحارس روبيرتو سانشيز.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38. جوووووول الثاااني لأرسنال عن طريق أوديجارد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء متابعا لكرة ارتدت من الدفاع.

ق25. تسديدة جديدة من تروسارد ولكن رامسديل يتصدى مرة أخرى.

ق15. تسديدة من تروسارد ولكن أرون رامسديل يتألق في إخراج الكرة.

ق2. جوووول أول مبكر لأرسنال عن طريق بوكايو ساكا من تسديدة من داخل منطقة الجزاء

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

أرسنال برايتون الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
رومانو: مانشستر سيتي أتم اتفاقه لضم الموهبة الأرجنتينية بيرون أرتيتا: لدينا ما يكفي من الرغبة.. ومازلنا بحاجة للكثير من التطوير أوديجارد: تعثر مانشستر سيتي؟ لا ننظر إلا لأنفسنا ساكا: الابتعاد بالصدارة أمر رائع.. ولكننا نركز الآن على مباراة نيوكاسل أنهى العام في الصدارة.. أرسنال يحقق فوزا مثيرا على برايتون برباعية جوارديولا: قدمنا مباراة عظيمة أمام إيفرتون.. ولويس ساعدنا على القيام بعملنا ستونز: النتيجة محبطة.. وعلينا النظر إلى الإيجابيات نفاد البطاريات لم يحدث فرقا.. رائعة جراي تكتب تعادلا مثيرا بين سيتي وإيفرتون
أخر الأخبار
رومانو: مانشستر سيتي أتم اتفاقه لضم الموهبة الأرجنتينية بيرون 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: لدينا ما يكفي من الرغبة.. ومازلنا بحاجة للكثير من التطوير 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: موعد وصول رونالدو إلى السعودية تمهيدا للانضمام لـ النصر.. وحفل كبير منتظر 55 دقيقة | الوطن العربي
الخطيب يلبي طلبات بطل ذوي الهمم محمود أحمد والطفلة تاليا ساعة | الكرة المصرية
الإنتاج الحربي لـ في الجول: ندرس استقدام حكام أجانب لمواجهة السكة الحديد ساعة | الكرة المصرية
أوديجارد: تعثر مانشستر سيتي؟ لا ننظر إلا لأنفسنا ساعة | الكرة الأوروبية
ساكا: الابتعاد بالصدارة أمر رائع.. ولكننا نركز الآن على مباراة نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك – فقرة للتسديد على المرمى.. وجلسة بين فيريرا وزيزو ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 3 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة 4 الرياضية: تمت صفقة القرن.. النصر يتعاقد مع رونالدو