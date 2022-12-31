مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (1) - (0) إيفرتون.. الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وإيفرتون التي تقام في ملعب الاتحاد في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بهدف دون رد.

ق35: سيطرة من سيتي على مجريات المباراة.

ق24: جوووووووووووووووول هالاند يسجل الهدف الأول لسيتي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية زاحفة من محرز.

ق22: مطالبات بحصول محرز على ركلة جزاء لكن الحكم لا يحتسب أي شيء.

ق11: تسديدة من هالاند مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

انطلاق المباراة.