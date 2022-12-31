مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (1) - (0) إيفرتون.. الشوط الثاني
السبت، 31 ديسمبر 2022 - 16:40
كتب : FilGoal
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انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بهدف دون رد.
ق35: سيطرة من سيتي على مجريات المباراة.
ق24: جوووووووووووووووول هالاند يسجل الهدف الأول لسيتي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية زاحفة من محرز.
ق22: مطالبات بحصول محرز على ركلة جزاء لكن الحكم لا يحتسب أي شيء.
ق11: تسديدة من هالاند مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.
انطلاق المباراة.
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