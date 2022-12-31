انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (1) - (1) إيفرتون.. تعادل مثير

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وإيفرتون التي تقام في ملعب الاتحاد في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق90+11: رأسية من رودري مرت لخارج الملعب.

ق90: 11 دقيقة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق82: فرصة على أكثر من مرة إثر تسديدات من دي بروين وهالاند ومحرز لكن دفاع إيفرتون وبيكفورد شتتا الكرة.

ق80: هالاند ينجو من الطرد والإنذار الثاني بعد ضربه باليد للاعب إيفرتون.

ق64: جووووووووول ديماراي جاراي يسجل هدفا رائعا للغاية ويدرك التعادل لإيفرتون بتسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء.

ق55: هدوء في مجريات المباراة حتى الآن.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بهدف دون رد.

ق35: سيطرة من سيتي على مجريات المباراة.

ق24: جوووووووووووووووول هالاند يسجل الهدف الأول لسيتي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية زاحفة من محرز.

ق22: مطالبات بحصول محرز على ركلة جزاء لكن الحكم لا يحتسب أي شيء.

ق11: تسديدة من هالاند مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

انطلاق المباراة.