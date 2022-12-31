تشكيل مانشستر سيتي – جريليش وهالاند ومحرز أساسيون ضد إيفرتون

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة إيفرتون في ملعب الاتحاد اليوم السبت في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: ريكو لويس- جون ستونز- مانويل أكانجي- ناثان أكي

في الوسط: رودري- كيفن دي بروين- بيرناردو سيلفا

في الهجوم: جاك جريليش- إرلينج هالاند- رياض محرز

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة.

فيما يأتي إيفرتون في المركز الـ16 بـ14 نقطة.