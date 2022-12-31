تشكيل مانشستر سيتي – جريليش وهالاند ومحرز أساسيون ضد إيفرتون

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 16:08

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند وجاك جريليش - ليدز ومانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة إيفرتون في ملعب الاتحاد اليوم السبت في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون

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في الدفاع: ريكو لويس- جون ستونز- مانويل أكانجي- ناثان أكي

في الوسط: رودري- كيفن دي بروين- بيرناردو سيلفا

في الهجوم: جاك جريليش- إرلينج هالاند- رياض محرز

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة.

فيما يأتي إيفرتون في المركز الـ16 بـ14 نقطة.

مانشستر سيتي إيفرتون الدوري الإنجليزي
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