تشكيل مانشستر سيتي – جريليش وهالاند ومحرز أساسيون ضد إيفرتون
السبت، 31 ديسمبر 2022 - 16:08
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة إيفرتون في ملعب الاتحاد اليوم السبت في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: إيدرسون
في الدفاع: ريكو لويس- جون ستونز- مانويل أكانجي- ناثان أكي
في الوسط: رودري- كيفن دي بروين- بيرناردو سيلفا
في الهجوم: جاك جريليش- إرلينج هالاند- رياض محرز
ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة.
فيما يأتي إيفرتون في المركز الـ16 بـ14 نقطة.
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