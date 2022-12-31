انتهت الدوري الإسباني – برشلونة (1) (1) إسبانيول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برشلونة وإسبانيول التي تقام في ملعب كامب نو في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

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انتهت

ق 80: بطاقة حمراء جديدة وتلك المرة ضد لاعب إسبانيول إسبوسيتو

ق 78: بطاقة حمراااء.. لاهوز يشهر بطاقة ثانية ضد جوردي ألبا

ق 73: جووووول التعاااادل.. خوسليو يسجل أمام برشلونة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 18: ألونسو يهدر الثاني من داخل الست ياردات

ق 7: جوووول أوووول في اللقاء عن طريق المدافع ماركوس ألونسو

بداية اللقاء