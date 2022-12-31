انتهت الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون (0) - (1) مانشستر يونايتد.. انتصار مثير

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب مولينيكس في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز مثير ليونايتد بهدف دون رد.

ق90+4: دي خيا يتألق أمام رأسية قوية من خيمينيز.

ق90+3: أنتوني وبرونو يخرجان ويشارك بدلا منها ماجواير وإيلانجا.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق90: تسديدة من برونو تصدى لها جوزيه سا بثبات.

ق85: تقنية الفيديو تلغي هدف راشفورد بداعي لمسة يد.

ق84: جوووووووووووووووول ثاااااان ليونايتد عن طريق راشفورد بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت الكرة بجوزيه سا ثم لاعب يونايتد وسكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للشياطين الحُمر.

ق81: دوني فان دي بيك يشارك بدلا من مارسيال.

ق77: جوووووووووووووووووووووول راشفورد يسجل الهدف الأول ليونايتد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد مجهود فردي.

ق60: فريد يشارك بدلا من إريكسن.

ق58: دي خيا يتألق أمام تسديدة قوية من روبن نيفيز من ركلة حرة.

ق52: هجوم متواصل من يونايتد وتسديدة مارسيال ومتابعة أنتوني تصدى لهما جوزيه سا.

ق51: مطالبات بركلة جزاء ليونايتد بداعي لمسة يد بعد تسديدة من أنتوني لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

انطلاق الشوط الثاني.

تبديل بين شوطي المباراة بمشاركة راشفورد بدلا جارناتشو.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45+1: رأسية من أنتوني تصدى لها جوزيه سا ببراعة وأنقذ الكرة من على خط المرمى لكن الللاعب البرازيلي كان في موقف تسلل.

ق45: دقيقة وحيدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق37: عرضية من مالاسيا قابلها أنتوني برأسية لكن جوزيه سا تصدى لها بثبات.

ق17: خطأ قاتل من سيميديو في تمرير الكرة لحارسه لكن تسديدة جارناتشو تصدى لها جوزيه سا.

ق6: رأسية من كاسيميرو ارتطمت بمدافع ولفرهامبتون ومرت أعلى المرمى.

انطلاق المباراة.