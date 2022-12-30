انتهت في الدوري الإسباني - بلد الوليد (0) (2) ريال مدريد

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 22:23

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بلد الوليد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.

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ق 89 جوووووول بنزيمة يسجل الثاني بعد تمريرة أرضية من إدواردو كامافينجا

ق 87 خروج فيديريكو فالفيردي ونزول أوريليان تشواميني

ق 83 جووووول كريم بنزيمة يسجل سادس أهدافه في الدوري الإسباني.. ركلة الجزاء في المرمى

ق 82 طرد بيدرو ليون.. اللاعب تحدث مع الحكم الرابع وأشار له بيده، فأخبر الحكم الرابع حكم الساحة ليطرده.

ق 81 ركلة جزاء وإنذار لخافيير سانشيز بسبب ركلة الجزاء.. ريال مدريد يقترب

ق 80 الحكم يراجع تقنية الفيديو.. ركلة جزاء لريال مدريد بسبب لمسة يد على لاعب بلد الوليد؟

ق 69 خروج داني سيبايوس ونزول إدواردو كامافينجا

ق 67 تصويبة من مونشو لاعب بلد الوليد من على حدود منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالدفاع

ق 60 خروج ماركو أسينسيو وداني كارباخال ونزول رودريجو ولوكاس فاسكيز

ق 36 ألفارو أجوادو يسدد ولكن تيبو كورتوا يتصدى

ق 32 فينيسيوس يسدد والحارس يتصدى

ق 31 ركلة جزاء لبلد الوليد؟ الحكم يأمر بمواصلة اللعب بعد سقوط سيرخيو ليون إثر التحام مع دافيد ألابا

ق 17 فينيسيوس يسدد والحارس يتصدى ليتابعها بنزيمة ولكن فوق العارضة

ق 10 تسديدة من أسينسيو من على حدود منطقة الجزاء ليسدد الكرة نحو الزاوية اليسرى لحارس مرمى ريال بلد الوليد الذي تصدى للكرة ببراعة.

ق 9 لمسة يد ومطالبة بركلة جزاء ضد بلد الوليد ولكن الحكم يأمر باستمرار اللعب

بداية المباراة

ريال مدريد الدوري الإسباني
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