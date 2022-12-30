انتهت في الدوري الإسباني - بلد الوليد (0) (2) ريال مدريد
الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 22:23
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بلد الوليد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.
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ق 89 جوووووول بنزيمة يسجل الثاني بعد تمريرة أرضية من إدواردو كامافينجا
ق 87 خروج فيديريكو فالفيردي ونزول أوريليان تشواميني
ق 83 جووووول كريم بنزيمة يسجل سادس أهدافه في الدوري الإسباني.. ركلة الجزاء في المرمى
ق 82 طرد بيدرو ليون.. اللاعب تحدث مع الحكم الرابع وأشار له بيده، فأخبر الحكم الرابع حكم الساحة ليطرده.
ق 81 ركلة جزاء وإنذار لخافيير سانشيز بسبب ركلة الجزاء.. ريال مدريد يقترب
ق 80 الحكم يراجع تقنية الفيديو.. ركلة جزاء لريال مدريد بسبب لمسة يد على لاعب بلد الوليد؟
ق 69 خروج داني سيبايوس ونزول إدواردو كامافينجا
ق 67 تصويبة من مونشو لاعب بلد الوليد من على حدود منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالدفاع
ق 60 خروج ماركو أسينسيو وداني كارباخال ونزول رودريجو ولوكاس فاسكيز
ق 36 ألفارو أجوادو يسدد ولكن تيبو كورتوا يتصدى
ق 32 فينيسيوس يسدد والحارس يتصدى
ق 31 ركلة جزاء لبلد الوليد؟ الحكم يأمر بمواصلة اللعب بعد سقوط سيرخيو ليون إثر التحام مع دافيد ألابا
ق 17 فينيسيوس يسدد والحارس يتصدى ليتابعها بنزيمة ولكن فوق العارضة
ق 10 تسديدة من أسينسيو من على حدود منطقة الجزاء ليسدد الكرة نحو الزاوية اليسرى لحارس مرمى ريال بلد الوليد الذي تصدى للكرة ببراعة.
ق 9 لمسة يد ومطالبة بركلة جزاء ضد بلد الوليد ولكن الحكم يأمر باستمرار اللعب
بداية المباراة