رونالدو درة التاج.. تشكيل النجوم المحترفين في الدوري السعودي

انضم كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي في صفقة توصف "صفقة القرن".

صفقة من شأنها أن تغير الكرة السعودية على الخارطة.

وعلى مدار السنوات الماضية كان الدوري السعودي مقصد للكثير من نجوم كرة القدم.

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