رونالدو درة التاج.. تشكيل النجوم المحترفين في الدوري السعودي

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 23:15

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر السعودي

انضم كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي في صفقة توصف "صفقة القرن".

صفقة من شأنها أن تغير الكرة السعودية على الخارطة.

وعلى مدار السنوات الماضية كان الدوري السعودي مقصد للكثير من نجوم كرة القدم.

وتعرف على تشكيل المحترفين من هـــــنــــــا.

الدوري السعودي رونالدو النصر
نرشح لكم
لن يكون الوحيد؟ وزير الرياضة السعودي: سندعم بقية أنديتنا كيف يلعب النصر بعد التعاقد مع رونالدو كريستيانو رونالدو.. ماذا تعني نهاية الرحلة الأوروبية وأين يكمن الخطر أول تصريحات رونالدو بعد انتقاله إلى النصر 5 كرات ذهبية في السعودية.. رونالدو إلى النصر فرصة كيروش؟ رحيل فيليكس سانشيز عن تدريب قطر الرياضية: تمت صفقة القرن.. النصر يتعاقد مع رونالدو العراق يفوز على الكويت وديا وسط حضور جماهيري غفير
أخر الأخبار
كرة سلة - انتصار سيدات الأهلي وسبورتنج وخسارة الزمالك في الدوري 4 ساعة | كرة سلة
رئيس الزمالك يكشف تفاصيل سفر الجماهير قبل لقاء أسوان 4 ساعة | الكرة المصرية
فان دايك: الانتصار دون تسجيل؟ هكذا تفوز بهذا النوع من المباريات 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
استبعاد 21 لاعبا من 30.. تلاعب جماعي في أعمار ناشئي الكاميرون 5 ساعة | الكرة الإفريقية
مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول تفاصيل ضم ثنائي الأهلي.. وموعد الانضمام 5 ساعة | الكرة المصرية
فرصة وحيدة مهدرة.. ماذا قدم صلاح في فوز ليفربول أمام ليستر سيتي 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
لا وقت للحزن على فرنسا.. بنزيمة يعود ويقود ريال مدريد للفوز والصدارة المؤقتة 5 ساعة | الدوري الإسباني
حلمي طولان: لم يسبق لي أن حظيت بتلك البداية السيئة في مسيرتي.. وهذا سبب العودة في النتيجة 5 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 3 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة 4 انتهت سوبر كرة السلة - مغادرة لاعبي الفريقين بعد إعلان إلغاء المباراة