رونالدو درة التاج.. تشكيل النجوم المحترفين في الدوري السعودي
الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 23:15
كتب : FilGoal
انضم كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي في صفقة توصف "صفقة القرن".
صفقة من شأنها أن تغير الكرة السعودية على الخارطة.
وعلى مدار السنوات الماضية كان الدوري السعودي مقصد للكثير من نجوم كرة القدم.
وتعرف على تشكيل المحترفين من هـــــنــــــا.
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