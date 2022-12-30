مباشر الدوري - سموحة (0) (0) غزل المحلة.. فرصة أولى

يلعب سموحة ضد غزل المحلة على استاد الإسكندرية ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

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ق 4: تسديدة من بنجامين بواتنج من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة 3 مدافعين لكن كرته أعلى العارضة.

بداية اللقاء