انتهت في الدوري المصري - الزمالك (3) - (1) الإسماعيلي

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 18:21

كتب : FilGoal

زيزو يسجل - الزمالك × الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الإسماعيلي مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد أحمد حسام ميدو.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، بفارق 3 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي لعب 10 مباريات.

وسجل الزمالك 17 هدفا وتلقى 3، فيما سجل الأهلي 17 وتلقى 5، ما يعني أن فوز الزمالك سيمنحه الصدارة بفارق الأهداف.

فيما يسعى الإسماعيلي لتصحيح أوضاعه، حيث يتذيل جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 92 محمود الشبراوي يسجل للإسماعيلي ولكن الهدف يلغى بداعي التسلل

ق 87 يوسف أوباما بدلا من إمام عاشور

ق 78 عصام صبحي بدلا من حمدي النقاز

ق 77 سامسون أكينيولا ومحمد أشرف روقا بدلا من سيف الدين الجزيري ونبيل عماد

ق 69 عبد الرحمن مجدي بدلا من صالح جمعة

ق 68 شيكابالا بدلا من يوسف أسامة نبيه

ق 61 محمد الشامي بدلا من باسم مرسي

ق 60 خطيرة من زيزو بالكعب إلى الجزيري الذي يمرر إلى إمام عاشور.. الأخير يسدد ولكن بجوار القائم

ق 46 عمر الوحش بدلا من محمد مخلوف

الشوط الثاني

ق 45+2 جووول عمرو السيسي يسجل الثالث، إمام عاشور يرسل الكرة إليه ليسجل بلمسة واحدة

ق 32 جووول زيزو يسجل الثاني من ركلة جزاء على يمين الحارس محمد كوكو

ق 31 ركلة جزاااء للزمالك.. إمام عاشور يلعب الكرة لتصطدم بيد حمدي النقاز داخل المنطقة

ق 8 جووول يوسف أسامة نبيه يتعادل بلمسة وحيدة "على الطائر" بعد عرضية رائعة من أحمد مصطفى زيزو.. 1-1

ق 3 جووول محمد حسن برأسية في شباك الزمالك بعد ركلة حرة من صالح جمعة

بداية المباراة

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