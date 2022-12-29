انتهت الدوري المصري - المصري (1) (2) أسوان.. 3 نقاط ثمينة

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 16:45

كتب : FilGoal

محمد عنتر يهدر فرصة محققة لـ المصري أمام أسوان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري وأسوان في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويلتقي المصري مع أسوان في الخامسة مساءً على استاد السويس الجديد.

ويحتل المصري المركز العاشر برصيد 11 نقطة في جدول الدوري.

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يليه أسوان في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

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ق7+90 مروان حمدي يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني في الوقت القاتل

ق4+90 ماليك إيفونا يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء

ق81 عمرو حسام ينقذ فرصة هدف محقق بعد تسديدة قوية من دغموم

ق76 رأسية خطيرة من عبد الرحيم دغموم ينقذها عمرو حسام حارس مرمى أسوان

ق72 ماليك إيفونا يحل بديلا لـ ديلسون كاموني

ق69 رأسية خطيرة من عماد الدين ابو بكر لاعب المصري تعلو العارضة بقليل

ق66 أحمد فتحي كاستلو يبعد هجمة خطيرة للنادي المصري

55 هجمة خطيرة لنادي اسوان يقودها محمد حمدي زكي ويبعدها دفاع المصري بصعوبة

ق52 سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق42 عرضية خطيرة من السعداوي يحولها فرانك إيتوجا برأسية ترتطم بالعارضة

ق39 إسلام صلاح يسجل هدف التعادل من ضربة رأسية رائعة

ق34 محمود جاد حارس مرمى المصري يتصدى لركلة جزاء نفذها أحمد بلحاج

ق32 حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء بعد عرقلة نيلسون كاموني مهاجم أسوان

ق20 مجهود فردي رائع من مروان حمدي ويسدد بقوة لكن عمرو حسام يبعدها ببراعة

ق16 عرضية خطيرة من علي فتحي يبعدها دفاع المصري

ق 11: جريندو يهدر فرصة الثاني برأسية مرت أعلى العارضة

ق 5: جووول أووول.. الجلاسي يسجل من ركلة جزاء على يسار الحارس.

ق 3: ركلة جزاء للمصري بسبب لمسة يد داخل منطقة الجزاء

بداية اللقاء

المصري أسوان الدوري المصري في الدوري
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