انتهت الدوري التركي – فاتح كاراجومروك (4) - (1) طرابزون سبور.. خسارة رفاق تريزيجيه

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فاتح كاراجومروك ضد طرابزون سبور والتي تقام في الجولة 16 من الدوري التركي.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء.

ويلعب محمود حسن "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي لطرابزون سبور.

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نهاية المباراة بفوز فاتح بأربعة أهداف لهدف.

ق87: جووووووول راااابع لفاتح عن طريق جيان كواسي.

ق67: جووووووووول ثاااالث لفاتح بتسديدة على الطائر من فابيو بوريني.

ق61: تريزيجيه يخرج مستبدلا ويشارك بدلا منه ماريك هامشيك.

ق59: إنذار جديد لإبراهيما كولي ويخرج مطرودا من المباراة ليلعب كل فريق بـ10 لاعبين.

ق59: تريزيجيه يهدر انفرادا بعدما تصدى له الحارس مرتين من تسديدتين متتاليتين.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم فاتح بهدفين لهدف.

ق45+4: طرد مارك بارترا بعد إعاقته لبوريني بدون كرة.

ق45: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق35: جووووووول فابيو بوريني يسجل الهدف الثاني لفاتح.

ق20: جووووول التعاااادل لطرابزون سبور عن طريق مارك بارترا بصدره بعد متابعته كرة عرضية.

ق6: جووووول أوووول لفاتح عن طريق ماجوميد أوزدوييف.

انطلاق المباراة.