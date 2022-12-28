انتهت الدوري المصري - سيراميكا (1)-(1) الأهلي
الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 18:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري.
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نهاية المباراة بالتعادل
ق 90: نزول محمد فخري بدلا من حسين الشحات
ق 89: الثاني يضيع من أحمد ريان
ق 84: نزول أحمد ياسر ريان بدلا من إيبوكا
ق 83: نزول رأفت خليل بدلا من برونو سافيو
ق 79: جوووول علي معلول من ركلة جزاء
ق 77: ركلة جزاء لكريم فؤاد بعد العودة للفيديو بعد تدخل من شكري على كريم فؤاد
ق 71: محمد بسام ينقذ التعادل أمام الشحات
ق 66: نزول محمد شريف وكريم فؤاد بدلا من حمدي فتحي وشادي حسين
ق 65: تسديدة قوية من محمد هاني ويتصدى محمد بسام ويبعدها إلى ركنية
ق 55: بسام يتصدى أمام شادي حسين
ق 50: تسديدة قوية من أفشة تمر جوار مرمى بسام
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم سيراميكا بهدف دون رد
ق 45: جوووول أحمد رمضان والأول
ق 37: خروج محمود نبيل ونزول عمرو قلاوة
ق 36: هدف غير محتسب لبرنو سافيو بعد تسلل على معلول
ق 35: بسام يتصدى لتسديدة قوية من محمد هاني
ق 33: فرصة خطيرة من شادي حسين وتسديدة يتصدى لها محمد بسام
ق 30: عرضية من محمد هاني ورأسية من برونو تمر جوار المرمى
ق 23: انطلاقة من إيبوكا وتسديدة تمر جوار القائم
ق 14: عرضية من هاني وتمر إلى معلول الذي سدد بقوة كرة أعلى العارضة
ق 13: توغل من الشحات والدفاع يبعد الكرة
انطلاق المباراة