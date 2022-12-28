انتهت الدوري المصري - سيراميكا (1)-(1) الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق 90: نزول محمد فخري بدلا من حسين الشحات

ق 89: الثاني يضيع من أحمد ريان

ق 84: نزول أحمد ياسر ريان بدلا من إيبوكا

ق 83: نزول رأفت خليل بدلا من برونو سافيو

ق 79: جوووول علي معلول من ركلة جزاء

ق 77: ركلة جزاء لكريم فؤاد بعد العودة للفيديو بعد تدخل من شكري على كريم فؤاد

ق 71: محمد بسام ينقذ التعادل أمام الشحات

ق 66: نزول محمد شريف وكريم فؤاد بدلا من حمدي فتحي وشادي حسين

ق 65: تسديدة قوية من محمد هاني ويتصدى محمد بسام ويبعدها إلى ركنية

ق 55: بسام يتصدى أمام شادي حسين

ق 50: تسديدة قوية من أفشة تمر جوار مرمى بسام

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم سيراميكا بهدف دون رد

ق 45: جوووول أحمد رمضان والأول

ق 37: خروج محمود نبيل ونزول عمرو قلاوة

ق 36: هدف غير محتسب لبرنو سافيو بعد تسلل على معلول

ق 35: بسام يتصدى لتسديدة قوية من محمد هاني

ق 33: فرصة خطيرة من شادي حسين وتسديدة يتصدى لها محمد بسام

ق 30: عرضية من محمد هاني ورأسية من برونو تمر جوار المرمى

ق 23: انطلاقة من إيبوكا وتسديدة تمر جوار القائم

ق 14: عرضية من هاني وتمر إلى معلول الذي سدد بقوة كرة أعلى العارضة

ق 13: توغل من الشحات والدفاع يبعد الكرة

انطلاق المباراة