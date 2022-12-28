مباشر - الطلائع (1)-(2) الحرس.. فاركو (1)-(2) فيوتشر.. محارب يقلص الفارق

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 16:53

كتب : FilGoal

فاركو ضد الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي طلائع الجيش وحرس الحدود، وفاركو ضد فيوتشر في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وتبدأ المباراتان في الخامسة مساءً.

طلائع الجيش × حرس الحدود

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ق50 إسلام محارب يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول من تسديدة قوية

ق46 ضغط متواصل من فريق طلائع الجيش بحثا عن تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق32 أحمد متعب أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس محمد شعبان

ق 10: جووول الثاااني في اللقاء.. مصطفى صبحي يستغل خطأ الدفاع ويسجل الهدف الثاني

ق 5: جووول أووول في اللقاء.. أحمد متعب يسجل بالخطأ في مرماه الأول للحرس

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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فاركو × فيوتشر

ق50 عمر كمال يسجل الهدف الثاني لنادي فيوتشر بعد تمريرة غنام محمد

ق46 تسديدة قوية من محمد رضا بوبو تمر أعلى مرمى فاركو

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق2+45 جابر كامل يسجل هدف التعهادل من تسديدة قوية بعد تمريرة محمود حمادة

ق43 بطاقة صفراء في وجه عبد الرحمن أسامة لاعب طلائع الجيش

ق40 التحامات بدنية بين الاعبين في محاولة السيطرة على الكرة في وسط الملعب

ق 27 فاركو يحاول تسجيل هدف التعادل بعد تسديدة من محمود حمادة من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى

ق24 كرة عرضية من أحمد فؤاد لاعب فاركو من مخالفة من خارج منطقة الجزاء شتتها الدفاع بنجاح، لتصل إلى جابر كامل الذي أرسل كرة مقوسة داخل منطقة الجزاء على رأس عمرو جمال ليسدد كرة مرت أعلى العارضة.

ق 3: جووول أووول.. فيوتشر يتقدم عن طريق مروان محسن بعد سلسلة من التمريرات.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

فاركو فيوتشر في الدوري الدوري المصري طلائع الجيش حرس الحدود
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