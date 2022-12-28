مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0) (0) تروا.. بداية اللقاء ومصطفى محمد أساسي
الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 15:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت وتروا في الجولة 16 من الدوري الفرنسي.
ويبدأ مصطفى محمد اللقاء أساسيا.
وتبدأ المباراة في الرابعة مساء.
وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس HD3 بتعليق مضر اليوسف.
وانتقل مصطفى محمد إلى نانت الصيف الماضي ليشارك مع الفريق في 22 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 آخرين.
ويتواجد نانت في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، بينما يحتل تروا المركز الـ13 برصيد 14 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.
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بداية اللقاء
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