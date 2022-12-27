مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2) (0) بورنموث.. كيبا يمنع هدفا محققا

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 19:26

كتب : FilGoal

تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي الفريقان على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من المسابقة.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا

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بداية الشوط الثاني

ق 24 جوووووول ثاني لـ تشيلسي عن طريق ماسون ماونت بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ق 20 سقوط دينيس زكريا لاعب البلوز بعد تدخل عنيف مع لاعبي بورنموث في منطقة جزاء تشيلسي.

ق 17 جووول أول لـ تشيلسي عن طريق كاي هافرتز بعد عرية متقنة من جانب رحيم ستيرلينج واستقبلها هافرتز ووضعها في الشباك.

بداية المباراة

الدوري الإنجليزي تشيلسي
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