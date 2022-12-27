الولاية الثانية.. ميدو مديرا فنيا لـ الإسماعيلي

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 17:32

كتب : FilGoal

ميدو - الزمالك - المقاصة

أعلن نادي الإسماعيلي تعيين أحمد حسام "ميدو" مديرا فنيا للفريق الأصفر.

ويضم الجهاز الفني للإسماعيلي رفقة ميدو كل من:

مدرب عام: أشرف خضر

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مدرب: عمر جمال

مدرب: أحمد الجمل

مدير كرة: أيمن الجمل

مدرب حراس مرمى: محمد عبد المنصف

وذلك كما كشف يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي لـFilGoal.com.

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وتولى ميدو من قبل تدريب كل من الزمالك ووادي دجلة والإسماعيلي ومصر للمقاصة في الدوري المصري.

وأيضا نادي الوحدة في الدوري السعودي.

وبدأ الإسماعيلي الموسم الجاري من الدوري مع المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

قبل أن يرحل ويتولى أيمن الجمل المهمة الفنية بشكل مؤقت خلفا له.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط بعد 9 جولات.

الإسماعيلي الدوري المصري أحمد حسام ميدو
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