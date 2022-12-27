انتهت في الدوري المصري - الاتحاد (0) (3) بيراميدز.. عودة الانتصارات

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز والاتحاد في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويحل الاتحاد ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

فيما بيراميدز المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

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نهاية المباراة

ق86 فشل محمد صالح مدافع الاتحاد في إنقاذ عرضية عبد الله السعيد من ركلة ركنية في الدقيقة 86 وأسكن الكرة في الشباك بالخطا في مرماه.

ق80 تمريرة خطيرة من عبد الله السعيد تضع إبراهيم عادل في مواجهة المرمى لكنه يضعها بجوار المرمى

ق65 عبد الله السعيد ينفذ ركلة ثابتة ببراعة تمر بجوار مرمى الاتحاد بقليل

ق60 تسديدة قوية من مروان عطية تمر بجوار القائم

ق58 فخري لاكاي يسجل الهدف الثاني لبيراميدز بعد تمريرة رمضان صبحي

ق57 محاولة جديدة لنادي الاتحاد عن طريق رأسية محمد صالح

ق52 عرضية خطيرة لنادي الاتحاد تضيع بغرابة من أمام كريستوفر مابولولو

ق45 خروج محمود علاء ونزول عبدالله نصيب في تشكيل الاتحاد

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نهاية الشوط الأول

ق3+45 رمضان صبحي يسجل الهدف الأول لنادي بيراميدز بعد خطأ من المهدي سليمان

ق45 تسديدة قوية من مروان عطية يتصدى لها أحمد الشناوي

ق37 رمضان صبحي يهدر ركلة جزاء ويضعها أعلى مرمى بيراميدز

ق36 ركلة جزاء محتسبة لصالح نادي بيراميدز بعد لمس كرة يد محمود علاء

ق35 العارضة تحرم الاتحاد من الهدف الأول بعد رأسية أحمد عيد

ق 30: خروج إسلام عيسى ونزول محمد صادق

ق 26: تسديدة من عبد الله السعيد يتصدى لها المهدي سليمان

ق 3: تسديدة من عبد الله السعيد تمر بجوار القائم.

بداية اللقاء