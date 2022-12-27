انتهت في الدوري المصري - الاتحاد (0) (3) بيراميدز.. عودة الانتصارات

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 16:50

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز والاتحاد في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويحل الاتحاد ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

أخبار متعلقة:
تشكيل الاتحاد - تغييران أمام بيراميدز.. وعودة مروان عطية في الوسط تشكيل بيراميدز - عودة رمضان أمام الاتحاد.. ولاكاي يقود الهجوم الكومي يعلن عبر في الجول: ميدو مديرا فنيا لـ الإسماعيلي.. ويبدأ مهمته أمام الزمالك خبر في الجول - اجتماع بين الخطيب وكولر ولجنة التخطيط للكرة

فيما بيراميدز المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

--

نهاية المباراة

ق86 فشل محمد صالح مدافع الاتحاد في إنقاذ عرضية عبد الله السعيد من ركلة ركنية في الدقيقة 86 وأسكن الكرة في الشباك بالخطا في مرماه.

ق80 تمريرة خطيرة من عبد الله السعيد تضع إبراهيم عادل في مواجهة المرمى لكنه يضعها بجوار المرمى

ق65 عبد الله السعيد ينفذ ركلة ثابتة ببراعة تمر بجوار مرمى الاتحاد بقليل

ق60 تسديدة قوية من مروان عطية تمر بجوار القائم

ق58 فخري لاكاي يسجل الهدف الثاني لبيراميدز بعد تمريرة رمضان صبحي

ق57 محاولة جديدة لنادي الاتحاد عن طريق رأسية محمد صالح

ق52 عرضية خطيرة لنادي الاتحاد تضيع بغرابة من أمام كريستوفر مابولولو

ق45 خروج محمود علاء ونزول عبدالله نصيب في تشكيل الاتحاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق3+45 رمضان صبحي يسجل الهدف الأول لنادي بيراميدز بعد خطأ من المهدي سليمان

ق45 تسديدة قوية من مروان عطية يتصدى لها أحمد الشناوي

ق37 رمضان صبحي يهدر ركلة جزاء ويضعها أعلى مرمى بيراميدز

ق36 ركلة جزاء محتسبة لصالح نادي بيراميدز بعد لمس كرة يد محمود علاء

ق35 العارضة تحرم الاتحاد من الهدف الأول بعد رأسية أحمد عيد

ق 30: خروج إسلام عيسى ونزول محمد صادق

ق 26: تسديدة من عبد الله السعيد يتصدى لها المهدي سليمان

ق 3: تسديدة من عبد الله السعيد تمر بجوار القائم.

بداية اللقاء

بيراميدز الاتحاد في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
ميدو يعقد جلسة خاصة مع لاعبي الإسماعيلي تحضيرا لـ الزمالك محمد فاروق لـ في الجول: تقدمت باستقالتي من لجنة الحكام الدرجة الثالثة – إلغاء مباراة دربي دمياط بسبب "أمطار مزعومة" فتح الله: الفوز على الاتحاد مهم لـ بيراميدز قبل مواجهة الأهلي مصدر من الأهلي لـ في الجول: المفاوضات مع النجم بشأن كريستو تسير بشكل جيد بيراميدز يستعيد التوازن ويوقف انتصارات الاتحاد بثلاثية في الدوري السادس من فريقه.. فخري لاكاي رجل مباراة بيراميدز والاتحاد عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0) - (0) نوتينجهام .. تسديدة صاروخية 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السوبر السعودي – حجازي وطارق حامد في كلاسيكو مرتقب.. والهلال يبحث عن الثأر 28 دقيقة | الوطن العربي
بثنائية هافرتز وماونت.. تشيلسي ينتصر على بورنموث 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميدو يعقد جلسة خاصة مع لاعبي الإسماعيلي تحضيرا لـ الزمالك 58 دقيقة | الكرة المصرية
فوتبول لندن: محادثات جديدة بين تيليمانس وأرسنال ساعة | ميركاتو
تشكيل مانشستر يونايتد - فاران أساسي.. وراشفورد يقود الهجوم أمام نوتينجهام ساعة | الدوري الإنجليزي
محمد فاروق لـ في الجول: تقدمت باستقالتي من لجنة الحكام ساعة | الكرة المصرية
الدرجة الثالثة – إلغاء مباراة دربي دمياط بسبب "أمطار مزعومة" 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 3 انتهت سوبر كرة السلة - مغادرة لاعبي الفريقين بعد إعلان إلغاء المباراة 4 ملف - تطورات أحداث سوبر السلة.. نادي الاتحاد: حالتان في العناية المركزة