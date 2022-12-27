مرتضى: لن أضم صفقات في يناير.. وبهذا الخماسي لن يفوز علينا أي فريق بالعالم

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 11:14

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه لن يضم صفقات في يناير المقبل في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين في الفريق.

وتعادل الزمالك سلبيا مع المقاولون العرب يوم الأحد الماضي في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وقال مرتضى منصور عبر قناة النادي: "مصطفى شلبي أخبرني إنه لائق منذ أسبوعين لكن فيريرا يريده أن أخوض 4 تدريبات من أجل العودة للمشاركة في المباريات، ولن أرد على ذلك لأنه قرار فني".

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وأضاف "إذا فاز الزمالك على المقاولون العرب لكان الفريق في الصدارة بعد تعادل الأهلي مع سموحة".

وتابع "نبيل عماد "دونجا" هو ساسي الجديد وهو أفضل لاعب وسط في مصر يقطع الكرة ويسدد، وعمرو السيسي هو طارق حامد الجديد وبدون الحصول على إنذارات أو ارتكاب أخطاء وأفضل منه 100 مرة ومصطفى شلبي هو بنشرقي الجديد".

وأردف "دونجا وعمرو السيسي وإمام عاشور في الوسط، وأمامهم مصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو يمينا ويسارا ولن يستطيع أي فريق في العالم الفوز علينا".

وأوضح "كل اللاعبين في كل الألعاب حصدوا جزء كبير من مستحقاتهم، ولن يتبقى أي شيء يوم الخميس المقبل".

وأكمل "طالما هناك تقنية الفيديو سيفوز الزمالك بلقب الدوري".

وأتم "احترم مبدأ فيريرا لأنه لا يريد تدريب عدد كبير، ولن نضم صفقات في يناير لأن لدينا أكثر من لاعب في كل مركز، وكل الدعم لـ فيريرا وجهازه الفني والطبي والإداري".

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي يوم الخميس المقبل في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

مرتضى منصور الزمالك في الدوري الدوري المصري
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