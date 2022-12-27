مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022.. الدوري المصري والإنجليزي

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 10:26

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - بيراميدز - علي جبر

يعود الدوري المصري من جديد فيما تستكمل لقاءات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

FilGoal.com يقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الموافق الثلاثاء 20 أكتوبر 2022 والقنوات الناقة.

الدوري المصري

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - كرة سلة: موعد عودة مهاب ياسر إلى الزمالك روبرتسون يكشف كواليس صناعة هدفه التاريخي لـ صلاح تحت أنظار فينجر.. أرسنال يحتفظ بالصدارة بريمونتادا أمام وست هام الصفقة المعتادة في الكريسماس.. أيندهوفن يعلن توصله لاتفاق بانتقال جاكبو إلى ليفربول

تفتتح الجولة العاشرة بلقاء يجمع بيراميدز والاتحاد السكندري في الخامسة مساءً.

وتقام المباراة على استاد الدفاع الجوي وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

تستكمل مباريات الجولة 17 والتي بدأت أمس الثلاثاء بمباراتين اليوم الأربعاء.

في السابعة والنصف مساءً يلتقي تشيلسي مع بورنموث وتذاع عبر بي إن سبورتس بريميوم 1.

وعلى نفس القناة في الساعة العاشرة يحل نوتنجهام فورست ضيفا على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد.

الدوري المغربي

يستأنف الدوري المغربي منافساته بعد توقف دام أكثر من شهر بسبب كأس العالم بلقاء الرجاء ضد المغرب الفاسي في السابعة والربع مساءً وتذاع المباراة على الرياضية المغربية.

الدوري المصري الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات اليوم
نرشح لكم
مرتضي يعلن توقيع الزمالك عقد رعاية مع المتحدة الرياضية لمدة 4 سنوات مدرب النجم: الأهلي تقدم بعرض لضم كريستو.. ورحيله يحل أزمات النادي والوضع الكارثي ميدو: إذا طلبني الإسماعيلي لتدريب الفريق سأوافق فورا مباراة تليق بالملك المصري.. ماذا قدم محمد صلاح أمام أستون فيلا يحيى الكومي لـ في الجول: ميدو أبرز المرشحين لتدريب الإسماعيلي الونش يصل إلى قطر لمواصلة التأهيل.. ولاعب سلة الزمالك في استقباله تغريم الأهلي وفيريرا.. ومعاقبة غزل المحلة باللعب بدون جمهور مران الزمالك - شيكابالا يشارك في التقسيمة.. تعليمات خاصة لـ زيزو وتجهيز مصطفى شلبي
أخر الأخبار
مرتضي يعلن توقيع الزمالك عقد رعاية مع المتحدة الرياضية لمدة 4 سنوات 14 دقيقة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022.. الدوري المصري والإنجليزي 34 دقيقة | الكرة المصرية
روبرتسون يكشف كواليس صناعة هدفه التاريخي لـ صلاح 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - كرة سلة: موعد عودة مهاب ياسر إلى الزمالك 10 ساعة | كرة سلة
تحت أنظار فينجر.. أرسنال يحتفظ بالصدارة بريمونتادا أمام وست هام 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
الصفقة المعتادة في الكريسماس.. أيندهوفن يعلن توصله لاتفاق بانتقال جاكبو إلى ليفربول 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس النصر عن رونالدو: أغلب ما يكتب غير صحيح 11 ساعة | الوطن العربي
مدرب النجم: الأهلي تقدم بعرض لضم كريستو.. ورحيله يحل أزمات النادي والوضع الكارثي 11 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 2 إنفانتينو: سنقيم كأس العرب كل عامين.. وأريد سؤال الأرجنتين لإعادة الكأس 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 4 انتهت سوبر كرة السلة - مغادرة لاعبي الفريقين بعد إعلان إلغاء المباراة