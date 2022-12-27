مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022.. الدوري المصري والإنجليزي

يعود الدوري المصري من جديد فيما تستكمل لقاءات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

FilGoal.com يقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الموافق الثلاثاء 20 أكتوبر 2022 والقنوات الناقة.

الدوري المصري

تفتتح الجولة العاشرة بلقاء يجمع بيراميدز والاتحاد السكندري في الخامسة مساءً.

وتقام المباراة على استاد الدفاع الجوي وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

تستكمل مباريات الجولة 17 والتي بدأت أمس الثلاثاء بمباراتين اليوم الأربعاء.

في السابعة والنصف مساءً يلتقي تشيلسي مع بورنموث وتذاع عبر بي إن سبورتس بريميوم 1.

وعلى نفس القناة في الساعة العاشرة يحل نوتنجهام فورست ضيفا على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد.

الدوري المغربي

يستأنف الدوري المغربي منافساته بعد توقف دام أكثر من شهر بسبب كأس العالم بلقاء الرجاء ضد المغرب الفاسي في السابعة والربع مساءً وتذاع المباراة على الرياضية المغربية.