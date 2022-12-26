مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0) - (0) وست هام يونايتد.. هدف ملغي

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 21:33

كتب : FilGoal

تشيلسي - أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة أرسنال ووست هام في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وتقام المباراة على ملعب الإمارات.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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ق 4 هدف لصالح أرسنال لكن يلغى بداعي التسلل على بوكايو ساكا مسجله.

المباراة بعد قليل

الدوري الإنجليزي أرسنال ووست هام يونايتد
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