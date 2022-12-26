مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0) - (0) وست هام يونايتد.. هدف ملغي
الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 21:33
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة أرسنال ووست هام في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.
وتقام المباراة على ملعب الإمارات.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.
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ق 4 هدف لصالح أرسنال لكن يلغى بداعي التسلل على بوكايو ساكا مسجله.
المباراة بعد قليل
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